Canal 13 mueve sus cartas: Consuelo Saavedra vuelve a la televisión y tomará el lugar de Mónica Pérez

La salida de Mónica Pérez de Teletrece tarde no pasó desapercibida y rápidamente encendió las especulaciones. La periodista dejará la conducción que compartía con Iván Valenzuela para asumir un rol estratégico dentro de la señal: desde marzo estará al frente de un nuevo espacio informativo en T13 En Vivo y, además, liderará un equipo que reunirá a varias figuras clave del canal.

Pero la gran incógnita era otra: ¿quién ocuparía su silla? La respuesta ya está sobre la mesa y trae un nombre que remeció al medio televisivo. Y se trata de Consuelo Saavedra, quien regresará a la pantalla chica después de ocho años fuera del radar y será la nueva conductora del noticiario de la tarde.

Aunque su arribo al departamento de prensa del 13 ya había sido anunciado, el verdadero rol que asumiría se mantuvo en absoluto silencio. Ahora queda claro que su regreso no será menor. Con una trayectoria de 35 años en los medios —marcada por pasos emblemáticos por televisión, radio y noticiarios como El pulso de Rock & Pop y 24 Horas de TVN—, Saavedra vuelve a la TV tras haber dejado Chile en 2018 para instalarse junto a su familia en Londres.

El retorno también trae un reencuentro conocido: Consuelo volverá a compartir pantalla con Iván Valenzuela, con quien ya había trabajado tanto en radio como en el canal estatal, una dupla que promete dar que hablar.

“Es muy motivante hacer un formato de noticiario distinto a los que había hecho”, dice Consuelo Saavedra sobre este nuevo desafío al mediodía.

Acostumbrada a liderar informativos de la mañana, la noche y la medianoche, la periodista reconoce que este cambio no es menor: “Este tipo de noticiarios requiere improvisación, conversación, móviles en vivo y muchas acciones que no tiene un noticiario central, los cuales son mucho más formales y es lo que yo hice por bastante tiempo. Y este cambio me parece muy desafiante, en especial en el marco de lo que significa regresar a la televisión después de varios años”.

Finalmente, Saavedra adelanta el sello que tendrá esta nueva etapa: “Este noticiario es tele pero tiene una cosita media radial y eso me gusta mucho”.

