Canal 13 interpone demanda por ilegalidad tras adjudicación del Festival del Huaso de Olmué a Chilevisión y la productora Bizarro

Lo que comenzó como un proceso administrativo para asegurar la continuidad del Festival del Huaso de Olmué terminó escalando a un conflicto judicial.

Según información recabada por Evolutiva Medios, la empresa Canal 13 presentó este jueves 9 de abril de 2026 una demanda ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP) en contra de la Ilustre Municipalidad de Olmué.

La acción apunta a una presunta “ilegalidad del procedimiento” en la licitación que definió la concesión del evento, con el objetivo de dejar sin efecto la adjudicación. Actualmente, el recurso se encuentra en una etapa inicial de revisión por parte del tribunal.

El conflicto surge pocos días después de que el alcalde Jorge Jil Herrera oficializara la adjudicación mediante un decreto firmado a fines de marzo.

En dicho documento se resolvió entregar la concesión a la empresa Bizarro Servicios Ltda., la cual presentó como canal de transmisión a Chilevisión.

La propuesta adjudicada considera una inversión total superior a los $14.000 millones. En detalle, contempla $11.500.000.000 destinados a la transmisión y producción del festival, además de $2.500.000.002 comprometidos como aporte para obras de desarrollo en la comuna.

Asimismo, se establece que el contrato tendrá vigencia entre los años 2027 y 2032. La evaluación técnica fue realizada por un comité compuesto por áreas municipales clave, el cual concluyó que la oferta cumplía con los requisitos exigidos y que la empresa presentaba un historial contractual sin observaciones ni sanciones previas.

Previo a la demanda, el proceso había avanzado sin contratiempos. El Concejo Municipal aprobó de forma unánime el informe de evaluación elaborado por la comisión técnica, validando la propuesta presentada por la empresa adjudicataria.

Desde el municipio incluso se había instruido la notificación formal y publicación del resultado en el sistema de compras públicas, dando por concluida la etapa administrativa.

La arremetida judicial de Canal 13 abre ahora un nuevo escenario. Desde la estación televisiva sostienen que el objetivo es “cuestionar la legalidad del proceso”, mientras que en el entorno municipal se afirma que “la licitación se realizó conforme a la normativa vigente”.

Será ahora el Tribunal de Contratación Pública el encargado de resolver si el procedimiento se ajustó a derecho o si corresponde anular o retrotraer la adjudicación, lo que podría impactar directamente en la organización futura del tradicional certamen.

PURANOTICIA