Canal 13 confirmó al tercer y último integrante del jurado de “Aquí se Baila”

Canal 13 se encuentra preparando todos los detalles del regreso de su estelar “Aquí se Baila”, el que retornará a la pantalla con una tercera temporada, nuevamente bajo la conducción de Sergio Lagos.

El programa mostrará participantes quienes se medirán en la competencia de danza bajo la consigna “El talento por sobre la fama”, por lo que prometen mostrar un alto rendimiento, de los cuales ya fue confirmado Tomás Gonzáles, Lisandra Silva, Hernán Contreras, Daniela Nicolás, entre otros.

Ahora, la estación televisiva confirmó al tercer y último integrante del jurado que calificará a los integrantes del espacio, quien se une a los ya anunciados Aníbal Pachano y Neilas Katinas, la legendaria coreógrafa Karen Connolly.

“Estoy ansiosa de partir y súper contenta de que vuelva la danza a la televisión. Es un programa excelente, a la gente le gusta, a nosotros nos gusta mucho hacerlo porque es de un muy buen nivel dancístico y es un gran aporte para la danza”, comenzó señalando sobre su nuevo desafío en televisión.

Además, cabe destacara que, la “Maestra” regresa a la pantalla con una nueva apariencia, ya que estrenará un renovado cambio de look. “En la temporada pasada me aburrí de tener el pelo blanco. Ya llevaba como 20 años así, y dije ‘hay que cambiar’”, confesó Connolly, revelando que “me puse ‘pink’. Ya llevo un tiempo así y me gusta”.

PURANOTICIA