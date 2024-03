Canal 13 confirma a Faloon Larraguibel como la nueva integrante de su próximo reality “¿Ganar o servir?”

Este martes, Canal 13 confirmó de forma oficial a Faloon Larraguibel como la nueva integrante en sumarse a su próximo reality “¿Ganar o servir?”, quien visitó el matinal de la estación televisiva “Tu Día” para hablar al respecto.

Su ingreso al encierro llega justo luego de que el pasado 8 de marzo fuera víctima de una agresión por parte de su esposo y padre de sus hijos, el futbolista Jean Paul Pineda.

A raíz de esto, la conductora del espacio matutino Priscilla Vargas le consultó sobre el delicado momento que esta atravesando. “Yo hace rato estaba pensando en hacer otras cosas. Mi salida de Zona Latina la estaba hablando con la almohada desde el año pasado. Llevaba mucho tiempo ahí y quería experiencias nuevas, compartiendo con gente nueva que me pudiera aportar más”, aseguró la ex integrante del extinto programa juvenil “Yingo”.

Dentro de la conversación, Larraguibel se refirió a sus tres hijos, los que son fruto de su relación con Pineda. “Sobre dejar a los niños, quiero aclarar que tengo una red de apoyo súper fuerte: a mi madre, mi hermana, toda mi familia”, aseguró.

“Siempre me apoyaron. Se los planteé y ellos me dijeron que tenía que tomar la oportunidad para sanarme, volver a mí y a conectarme conmigo”, añadió en sus dichos.

Sobre el reciente episodio de violencia intrafamiliar que protagonizó, Faloon fue clara en señal que “yo tengo que seguir trabajando. No puedo quedarme en casa y hundirme en la tristeza. Tengo que mantener a mis hijos, darles de comer. No quiero que me echen del lugar donde estoy. ¿De qué manera lo hago? Trabajando y ganando más lucas para ellos”.

“¿Qué mejor que preocuparme de mis hijos trabajando? ¿Por qué tengo que quedarme en la casa, sanándolos a ellos?, ¿y yo? ¿En qué momento me pongo en primer lugar?”, continuó.

Para finalizar, se refirió a su pronto ingreso al nuevo reality de la estación televisiva “¿Ganar o servir?”, el que nuevamente contará con la conducción de Sergio Lagos y Karla Constant, asegurando que “tengo 3 hijos, así que tengo harta paciencia. Pero me carga el cahuín y no me quedo callada si hay algo que no tolero”, mientras que sobre sus capacidades físicas, Faloon aseguró que “yo creo que incluso le hago la competencia a los hombres. Tengo mucha fuerza y corro muy rápido también”.

