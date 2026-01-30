Canal 13 cierra elenco de “Vecinos al Límite” con la sorpresiva llegada del hijo de "Kanela"

El nuevo reality de Canal 13, Vecinos al Límite, ya tiene a todos sus famosos listos para entrar en competencia. Con la confirmación de su último integrante, el programa cerró oficialmente su elenco VIP y dejó armados los equipos que prometen más de una polémica en pantalla.

El nombre que faltaba levantar fue el de Bastián “Bimza” Muñoz, influencer y cantante urbano de 23 años, quien no llegará solo: se integrará directamente al equipo comandado por Kanela, líder de Noche de Brujas. Así, el reality apuesta por el factor familiar y suma una dupla que ya genera expectativas.

Con su ingreso, los equipos quedan definidos: uno encabezado por Alejandra Fosalba y Felipe Contreras, otro liderado por Paula Pavic junto a Carla Ballero, un tercero compuesto por Joche Bibbó y Princeso, y finalmente el grupo de Kanela, junto a su hijo.

Bimza no es un desconocido en el mundo digital. Ha construido una carrera emergente en la música urbana y en redes sociales, donde ya supera los 30 mil seguidores en Instagram y acumula más de 10 mil oyentes mensuales en Spotify. Su debut televisivo se remonta a 2021, cuando apareció junto a Kanela en Los 5 Mandamientos, también de Canal 13.

En lo musical, ha lanzado temas como “Adrenalina”, “KLK HAY”, “Sin Estrés”, “Kalma”, “Despertar” y “No esperar más”, además de colaboraciones con otros exponentes urbanos y una canción junto a Noche de Brujas titulada “Duele Amarte”.

En el plano personal, el influencer también ha estado en la mira: es padre de León, un niño de tres años, y mantiene desde hace más de tres años una relación con Trini Neira, hija de Pamela Díaz, lo que inevitablemente suma interés farandulero a su ingreso al encierro.

Dentro del reality, su primer desafío será decisivo. Bimza acompañará a Kanela en la elección de los cuatro participantes desconocidos que completarán su equipo, una decisión clave para el futuro del grupo.

Este casting abierto se realizará este sábado 31 de enero, desde las 8:00 horas, en Centro Parque del Parque Araucano, instancia de la que saldrán los 16 concursantes anónimos que terminarán de dar forma al elenco de Vecinos al Límite.

