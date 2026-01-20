Canal 13 apuesta por un nuevo formato de reality: así será “Vecinos al límite”

Canal 13 ya tiene listo su próximo gran estreno. Se trata de “Vecinos al límite: un reality basado en hechos reales”, un nuevo programa que promete renovar el formato tradicional al trasladar la competencia desde una casa única a un barrio completo, donde la convivencia entre vecinos será el eje central.

El espacio será conducido nuevamente por Sergio Lagos y Karla Constant, dupla que lideró el exitoso Mundos Opuestos. Sin embargo, esta vez el desafío será distinto: el reality se desarrollará en un barrio compuesto por cuatro casas muy diferentes, en las que vivirán cuatro equipos integrados por participantes desconocidos y liderados por famosos.

La dinámica del programa pondrá a prueba la convivencia, el trabajo en equipo y la adaptación a situaciones cotidianas, pero llevadas al límite. Los equipos competirán para ganar el derecho a vivir en la mejor casa del barrio, mientras que los perdedores arriesgarán el desalojo, todo con el objetivo final de disputar un importante premio en dinero.

El reality será grabado en una locación de Calera de Tango, en la Región Metropolitana, donde ya comenzó la construcción del barrio y sus distintos espacios. Por otro lado, en los próximos días se dará a conocer la identidad de los cuatro famosos que liderarán los equipos.

