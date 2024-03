Canal 13 anuncia a Gonzalo Egas como el nuevo confirmado de su próximo reality “¿Ganar o Servir?”

Canal 13 se encuentra preparando los últimos detalles para su próximo reality de época “¿Ganar o Servir?”, confirmando así a un nuevo participante que será parte de la competencia.

Se trata del reconocido ex chico reality Gonzalo Egas, quien ha sido parte de versiones anteriores de programas de telerrealidad de la estación televisiva, como “La Granja” o “1810”, donde destacó en ambos por su buen desempeño competitivo.

“Tengo 48 años, no 29, pero me encuentro bien, pleno para la competencia. De hecho, creo que estoy en mi mejor momento (...) Yo entreno todos los días, voy 7 veces a la semana al gimnasio. Cuando voy 6 pienso que fui muy poco. Para mí es una rutina de la vida diaria. También hago artes marciales, un poco de box, de lucha, de artes marciales mixtas. Sé que puedo pegarme 25 minutos de lucha y estoy bien”, aseguró el instructor de artes marciales mixtas en su visita a “Tu Día”.

Al ser consultado en el espacio matutino sobre los motivos que lo llevaron a aceptar convertirse en uno de los 20 participantes de “¿Ganar o Servir?”, Egas reveló que “me quedé con la espina clavada de ‘1810′, y espero poder ganar nuevamente. Me habían llamado antes a otros realities, pero ahora sí me gustó la propuesta”.

“Me dio ganas de entrar el ver la gente que estaba, porque con ‘Coca’ tengo muy buena onda, Luis Mateucci me parece competitivo y buen líder, a Pangal lo conozco también y es un gran deportista. Hay competidores muy fuertes y entretenidos, así que va a estar bueno el encierro”, continuó desclasificando Gonzalo.

Sobre la convivencia al interior del encierro que se llevará a cabo en la casona done actualmente se grava “Tierra Brava” ubicada en Lima, Perú, Egas fue enfático en señalar que “estoy en modo zen, la convivencia no va a ser tema para mí. Mientras se respeten mínimos comunes, como que no me jodan mientras duermo, o la comida. Pero la tolerancia está de mi parte, no es como antes, que era más estricto con ciertas cosas. Estoy más relajado, para mí esto es algo divertido, quiero pasarlo bien, disfrutar, competir, y que cuando termine el programa mis compañeros digan que fui buena onda, y yo pueda decir lo mismo de ellos”.

