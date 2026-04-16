Camilo Huerta será parte de “Vecinos al límite” en medio de polémicas y promete encender el reality

El reality de Canal 13, “Vecinos al Límite”, liderado por Sergio Lagos y Karla Constant, confirmó el ingreso de Camilo Huerta, quien llega a sacudir la convivencia.

A sus 41 años, el exbasquetbolista vuelve al género que lo lanzó a la fama hace ya dos décadas en Pelotón. Tras su paso por espacios como Yingo, el ahora preparador físico promete juego, pero también garra: se define como alguien lúdico, aunque cuando hay competencia, no perdona a nadie.

TERREMOTO PERSONAL

Pero si hay algo que realmente enciende las alertas con el ingreso de Camilo Huerta, no es solo su rendimiento físico, sino el verdadero terremoto personal que arrastra fuera del encierro.

Su llegada ocurre justo después de su mediática y conflictiva ruptura con Marité Matus, una separación que no ha estado exenta de polémicas y acusaciones de estafas.

En ese contexto, Huerta entra al reality con una declaración que no pasa desapercibida: dice estar soltero y abierto a lo que venga.

Sobre la posibilidad de engancharse con alguien dentro del programa, Camilo fue directo y sin filtro: "No es mi proyecto meterme en una relación, pero estoy soltero, y si pasa algo no me puedo negar, si uno es de carne y hueso. Es entretenido, y es obvio que dentro de un encierro uno quiere tener a alguien para sentirse apoyado, es normal buscar apañe, cariño y contención. Uno es de piel, por eso soy tan cariñoso y tan abrazador. Mientras haya respeto, las relaciones en general son para pasarla bien, que no haya toxicidad".

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