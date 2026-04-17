Camilo Huerta se tomará Primer Plano y promete destapar toda la verdad de su quiebre con Marité Matus

Prepárense, porque se viene un capítulo que promete incendiar todo. Este viernes, Camilo Huerta estará presente en Primer Plano y, por primera vez, destapará sin filtros los detalles de su bullada ruptura con Marité Matus.

El adelanto —filtrado por Plan Perfecto— mostraba al ex Yingo hablando sin rodeos con Fran García-Huidobro sobre el quiebre, de Arturo Vidal y las críticas que lo tienen en la mira.

Lejos de bajar el perfil, Huerta salió con todo a desmentir los comentarios que lo han perseguido, especialmente aquellos que lo acusan de ser un "cafiche" o de haberse beneficiado económicamente de la influencer.

Con un tono frontal, dejó claro que el quiebre fue definitivo y que no piensa cargar con etiquetas que —según él— no le corresponden, como infidelidad o falta de ambición.

"Me enamoré de Marité como era ella conmigo, esa conquista que ella tiene. Esa cuestión que te trae el reloj, el celular, uno también como que en cierto modo, no sé si es la palabra, pero te empieza como a comprar. Decirle a la gente que yo nunca he sido infiel, eso que se dice que soy cafiche, que me llevé las cosas, yo no lo he hecho, yo me fui de la casa y nunca más volví", señaló Huerta.

Pero eso no es todo. El nombre de Arturo Vidal volvió a aparecer en la polémica conversación. Aunque Huerta insiste en que jamás buscó conflicto con el futbolista, reconoce que las constantes publicaciones de Marité —donde los comparaba— podrían haber encendido una tensión innecesaria.

"Yo nunca tuve un problema con él, quizás sí él conmigo por todas estas publicaciones que hacía Marité, que subía cosas y lo emplazaba y donde me dejaba a mí sobre él", señaló el competidor de Vecinos al límite.

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