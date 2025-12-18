Camilo Huerta estalla contra la prensa luego de ser perseguido: “Déjense de seguirme si no les voy a hablar”

Luego de que Camilo Huerta decidió volver a mostrarse activo en redes sociales, su nombre no ha salido del mundo de la farándula. Cada uno de sus movimientos se transformó en material para la prensa, no solo por su quiebre con Marité Matus, ocurrido a mediados de año, sino que también por haber sido salpicado en una supuesta infidelidad de Valentina Roth a Miguel De La Fuente, episodio que ambos involucrados se encargaron de desmentir categóricamente.

En ese contexto, el ex Yingo se convirtió en una prioridad para los programas de espectáculos, y todos tras la misma meta: sacarle una declaración que aclare las polémicas que lo persiguen.

Pero este jueves la paciencia se le acabó. Huerta llegó de madrugada al gimnasio que frecuenta a diario y se encontró, una vez más, con cámaras y micrófonos esperándolo.

Tras entrenar y notar que los periodistas seguían instalados en la entrada del recinto, optó por romper el silencio a su manera y usar su cuenta de Instagram para lanzar sus críticas a la prensa nacional.

"Les quiero contar un porquito en la situación que estoy. Estoy en el gimnasio y tengo a la prensa desde las 7 de la mañana. Ahí el cámara. Yo no sé por qué me siguen tanto, por qué me andan buscando. Se supone que vengo a entrenar, a descansar. Déjense de seguirme si no les voy a hablar", disparó Camilo en redes, dejando claro que no está dispuesto a seguir siendo perseguido ni a dar declaraciones bajo presión.

PURANOTICIA