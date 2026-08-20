Camilo Huerta dedica mensaje a Paula Pavic tras dejar la cárcel: "Ella me preparó"

Camilo Huerta tuvo un especial mensaje para Paula Pavic luego de abandonar el penal de Santiago 1, donde permanecía tras ser detenido y formalizado en el marco de la investigación denominada "Operación Imperio Ámsterdam".

El participante del reality «Vecinos al límite», de Canal 13, quien quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario, se detuvo ante los medios de comunicación que aguardaban su salida y tuvo como primera referencia a su pareja.

"Un saludo especial a Paulita, porque ella me preparó para vivir esta experiencia lo más estoico", expresó de entrada.

La declaración se produjo luego de que Huerta permaneciera privado de libertad mientras se desarrollaban las primeras diligencias de una investigación en la que enfrenta acusaciones por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

Tras dedicarle el saludo a Pavic, el imputado también aprovechó el contacto con la prensa para insistir en sus cuestionamientos respecto del caso y plantear su preocupación por las personas que, según afirmó, dependen del acceso a productos de cannabis medicinal.

"Estoy preocupado por la familia de mis compañeros, me preocupa que 2 mil pacientes recurran al mercado ilegal, me preocupa que haya niños-pacientes de 6 años que sufren crisis de epilepsia, que tienen entre 30 a 70 crisis de epilepsia y con esto se les baja a cero", agregó el preparador físico.

Cabe recordar que Huerta se encontraba en Estados Unidos junto a Pavic cuando se conoció la investigación y existía una orden de detención en su contra. Posteriormente, regresó a Chile para enfrentar el proceso judicial.

Según trascendidos, la decisión de retornar al país habría contado con la influencia de Pavic, quien habría tenido un papel relevante en ese proceso.

PURANOTICIA