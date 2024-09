Camila Power contó detalles de fuerte llamado de Sebastián Ramírez: "No se puede dialogar"

Tras haber sido eliminada del reality «Gran Hermano», Camila Power ha participado en diversos espacios donde ha abordado lo que fue su estadía en la casa-estudio.

Una de sus últimas declaraciones tiene que ver con la relación que tuvo con el polémico Sebastián Ramírez, romance del que aseguró estar arrepentida.

“Creo que un error fatal fue haberme relacionado con Sebastián. Lo hice desde la genuinidad de haber sido un poco seducida por él. Pero le puse fin apenas a mí me pareció que se estaba portando mal conmigo", señaló a La Hora.

Como era de esperar, estas palabras no cayeron bien en Ramírez, quien muy en su estilo se refirió a ellas: "No puede ser esta hueona (sic)... víctima nivel Dios", dijo.

De igual forma sostuvo que "yo que te agarré cariño. ¡Me porté excelente! Maldad pura. Todos se cuelgan... qué terrible".

"Y yo le tenía buena a la mina, hueón (sic), fui bacán con ella”, añadió.

Camila Power también se refirió a los rumores acerca de haberse juntado con Sebastián: “¡Se pasan para inventar hueás (sic). No ha pasado nada, no lo he visto. Recibí un llamado eso sí”, contó la actriz al programa «Fuera de la Casa».

“Número desconocido, ahora como me están llamando a cosas, contesto todo y contesté. Fue la historia (de Instagram) multiplicada por 1.000. No era un diálogo y cuando no se puede dialogar, chao no más”, sentenció.

