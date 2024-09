Camila Polizzi y posibilidad de entrar a un reality tras proceso judicial: "No lo descarto"

La ex candidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi, habló sobre su futuro luego que culmine el proceso judicial que la mantiene con la medida cautelar de arresto domiciliario tras ser formalizada por deiltos de corrupción enmarcados en la investigación de la arista «Lencerías», del bullado caso «Convenios».

En específico, abordó la posibilidad de entrar a los medios de comunicación una vez que termine el proceso, del que dijo ser inocente de los cargos que se le imputan.

En conversación con Las Últimas Noticias, Polizzi se mostró satisfecha por su incursión en plataformas para adultos como OnlyFans o Arsmate, lo que le ha permitido generar recursos mientras se mantiene en arresto domiciliario.

"Tengo suscriptores que provienen del mundo político, empresarial, así como del mundo de las comunicaciones. El público que sigue mi cuenta es muy transversal, lo que me parece interesante y muy desafiante a la vez, porque debo conectar con una audiencia diversa y bastante exótica por lo demás", explicó.

En ese sentido, no descartó ingresar luego a los medios de comunicación: "Estoy abierta a explorar oportunidades en el mundo de las comunicaciones, la televisión o incluso en otras plataformas que me permitan seguir conectada con mi creatividad y mi público. No descarto nada en este momento, ya que siento que mi carrera puede tomar muchas direcciones interesantes", afirmó la ex candidata.

De igual forma, afirmó que ya ha recibido ofertas para ingresar a un reality: “Hay algunos proyectos que ya están en marcha, nada que pueda adelantar por ahora. También he recibido algunas ofertas, y aunque no he tomado ninguna decisión aún, no lo descarto. Estoy abierta a evaluar cualquier oportunidad que sienta que se alinea con mis intereses y me permita seguir creciendo profesionalmente. Todo dependerá del tipo de proyecto y de si siento que puedo aportar algo genuino en él", sentenció Camila Polizzi.

PURANOTICIA