Camila Polizzi anuncia su debut en el cine para adultos mientras se acerca su juicio por el Caso Lencería

Camila Polizzi vuelve a sacudir el mundo de la farándula, luego de que la figura más visible del llamado Caso Lencería —arista del bullado Caso Convenios— sorprendió al anunciar que ya está grabando su debut en el cine para adultos, producción que será estrenada a través de una plataforma especializada y con lanzamiento en la Región Metropolitana.

El anuncio no pasó inadvertido y reavivó la controversia, sobre todo porque llega justo cuando el calendario judicial empieza a correr en su contra. Este mes de enero arranca el proceso penal por el millonario traspaso de 250 millones de pesos a una corporación que ella misma arrendó, entidad que recibió recursos desde el Gobierno Regional del Biobío. Un contexto que hace que cada uno de sus movimientos sea observado con lupa.

Desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el procurador fiscal en el Biobío, Georgy Schubert, salió a marcar distancia entre la vida privada de la imputada y la causa judicial, señalando que el organismo no evalúa conductas personales mientras no tengan relación directa con el proceso en curso.

Eso sí, el tono cambió al referirse a las medidas cautelares. Schubert advirtió que si se detecta un eventual incumplimiento del arresto domiciliario nocturno que pesa sobre Polizzi, el CDE no dudará en pedir que se revise su situación.

Incluso, se podría solicitar una cautelar más dura, recordando que estas "están para ser respetadas" y que su cumplimiento es fundamental dentro del procedimiento penal.

Desde el organismo, además, dejaron claro que el objetivo sigue siendo una condena efectiva por los delitos imputados. De hecho, recalcaron que están solicitando una pena que podría llegar hasta los 28 años de cárcel, una cifra que contrasta brutalmente con el nuevo giro mediático que Polizzi decidió darle a su historia.

PURANOTICIA