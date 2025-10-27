Camila Gallardo hace un desesperado llamado a sus seguidores desde Jamaica: “Necesito ayuda para salir de acá lo antes posible”

La cantante Camila Gallardo encendió las alarmas entre sus fans tras publicar una serie de mensajes desde Jamaica, donde se encuentra atrapada por la inminente llegada del huracán “Melissa”, que ya alcanzó categoría 5 con vientos de más de 250 km/h.

En sus historias de Instagram, la intérprete nacional rogó por ayuda para poder abandonar la isla, asegurando que la situación es crítica y que teme por su seguridad.

“Estoy en Jamaica y se aproxima un huracán muy fuerte. Necesito ayuda para salir de acá lo antes posible”, escribió Cami.

“De la aerolínea no tengo respuesta ni tampoco ayuda para mover mi vuelo @latamairlines”, agregó la artista.

“Cierran el aeropuerto en unas horas, por lo que necesito lograr un vuelo cuanto antes”, expresó.

“‘¿Alguien de Latam que pueda ayudarme con esta emergencia?”, preguntó a sus seguidores.

La preocupación se tomó las redes, mientras se espera que el fenómeno natural toque tierra este martes, según reportó CNN Chile.

Cabe mencionar que las autoridades de Jamaica ordenaron la evacuación inmediata de siete comunidades que podrían verse gravemente afectadas por las inundaciones. Además, el aeropuerto internacional de Sangster —principal vía de salida del país— cerró temporalmente sus operaciones, complicando aún más la situación para los turistas y residentes atrapados en la isla.

Después de ese mensaje de ayuda, la cantante nacional no se ha pronunciado.

