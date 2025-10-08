Camila Andrade rompe el silencio y responde a rumores de nuevo romance: “No estamos en postulaciones”

Después de su comentado quiebre con Francisco Kaminski, Camila Andrade ha optado por enfocarse en nuevos proyectos y en retomar su vida personal.

A través de sus redes sociales, la modelo ha mostrado parte de esta nueva etapa: la decoración de su hogar, actividades al aire libre y algunos adelantos de su trabajo.

Hace pocos días, una de sus publicaciones generó revuelo entre sus seguidores, ya que se la vio acompañada de un hombre, lo que de inmediato desató rumores sobre una posible nueva relación.

Frente a las especulaciones, Andrade abordó el tema durante su paso por el programa de YouTube “Seré Weón”, donde entregó su propia versión de los hechos y habló sobre cómo enfrenta hoy el amor, tras los difíciles meses que siguieron a su separación.

"Salí con once personas, de verdad, el otro día, el fin de semana, éramos once personas en una mesa", señaló Andrade, donde además aseguró que se trataba de un "cahuín inventado" por los medios de farándula.

Luego, Camila fue consultada sobre la posibilidad de una nueva relación, por lo que aseguró que está “en otra”.

"Mira, no está abierto el casting, de partida, no estamos en postulaciones ni nada por el estilo, estoy en otra onda", expresó la modelo.

PURANOTICIA