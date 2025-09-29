Camila Andrade revela violentos mensajes por parte de Francisco Kaminski tras el término de su relación: "Aquí hay amenazas"

La reciente participación de Camila Andrade en el programa de farándula, Only Fama, continúa generando repercusiones. En una conversación con Fran García-Huidobro y José Antonio Neme, la modelo entregó detalles sobre los complejos momentos vividos durante el final de su vínculo con Francisco Kaminski.

Una de las situaciones más impactantea de la entrevista fue la revelación de un violento episodio ocurrido durante la madrugada, posterior al término de la relación.

Según relató Andrade, el exlocutor radial habría llegado en estado de ebriedad al edificio donde ella reside, solicitando verla. Sin embargo, tras recibir el llamado de la conserje, la modelo pidió expresamente que no se le permitiera el ingreso.

“Lo desbloqueo de WhatsApp para decirle que se vaya, y ahí me empieza a tratar horrible, como nunca antes... con palabras super fuertes”, señaló Andrade.

“En ese momento claramente él se descontroló”, agregó la modelo.

“La conserje me dice: ‘Señorita Camila, él me insiste en pasar porque me está diciendo que usted lo está autorizando por WhatsApp para subir’”, relató, donde aseguró que ella nuevamente le pidió que se retirara.

MENSAJES VIOLENTOS

Bajo esta misma línea, Camila Andrade le pasó su celular a Fran García-Huidobro para que leyera los mensajes que le envió Francisco Kaminski a la exGran Hermano.

“Perdón, las cosas que dice acá no son repetibles en televisión", sentenció la animadora del espacio de conversación.

“Esto es muy violento. Aquí hay amenazas, además de epítetos contra tu persona de alto calibre”, sentenció Fran.

“Si a mí me llegara un WhatsApp de esa naturaleza, de una persona que yo conozco y que sé que sabe dónde vivo, yo hubiera llamado a los Carabineros“, agregó.

Finalmente, Camila confesó que amenazó a Kaminski con llamar a la policía y con interponer una orden de alejamiento, pero de todas formas, no lo hizo.

