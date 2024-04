Camila Andrade reconoce chats con Francisco Kaminski aunque niega infidelidad como acusó Carla Jara

Un nuevo capítulo de la polémica de la semana escribió Camila Andrade, acusada de romper la relación entre Carla Jara y Francisco Kaminski.

Esto luego de que la exintegrante de «Mekano» asegurara que la comunicadora era la "tercera en discordia" en el romance con el locutor radial.

"Es lamentable que después de un mes de silencio salgan declaraciones tan pobres y tratando de defender lo indefendible. La verdad es que en Brasil me enteré por tus mensajes enviados a las 2 AM a Francisco diciéndole ‘puedes hablar ahora, avísame’ y los ‘te quiero mucho, hablamos después’, etc. que tú y él tenían una relación", dijo Jara a través de sus redes sociales.

Luego agregó que "ahora tienes la patudez y el descaro de decir que estás pasando momentos ‘difíciles’ ¿Por qué no lo pensaste antes de andar hablando con Francisco el 12 de febrero, cuando te escribí directamente para decirte que habías arruinado mi matrimonio?”.

Ante estos dichos, Kaminski salió a dar su versión de lo ocurrido en conversación con LUN, defendiendo a Andrade y arremetiendo contra su exesposa.

“El único responsable del quiebre de mi matrimonio soy yo (...) todos los dardos deberían apuntarme porque yo era su marido y esto no es una pelea entre dos mujeres”, afirmó.

“Se está acusando a una persona inocente, de la cual mi exseñora siempre le tuvo celos de cierta manera. Con Camila efectivamente tenemos buena onda, como compañeros de trabajo, y si decidí terminar mi matrimonio fue por eso, porque no me podía estar pasando algo con otra mujer estando en un compromiso”, añadió.

Y durante la tarde de este viernes, la propia Andrade entregó públicamente su versión a través de un mensaje enviado a la perdiodista Cecilia Gutiérrez.

Reconoció que sí existieron los chats, pero que Carla Jara los sacó de contexto.

“Lo cierto aquí, es que ella tergiversa muchísimo esto. El ‘tqm’ es cierto y hablamos puntualmente ese día en la tarde por la separación de un amigo que tenemos en común, al cual le dije si podía hablarle para darle su apoyo... y sale al final ese ‘gracias’ y ‘tqm’”, explicó.

“Entiendo ellos venían muy mal desde hace un tiempo ya”, complementó.

La presentadora reveló que Carla intentó hacerse pasar por Kaminski y le escribió desde su teléfono. “Ese mismo día en la noche ella me escribe haciéndose pasar por Francisco (...) Y cuando le contesto ella me reconoce que es ella quien está escribiendo detrás de el celular de él, a las 2 de la mañana, un sábado en la noche, donde yo estaba carreteando con mis amigas”.

Además, Andrade desafió a Jara a mostrar los chats. “Mi invitación, desde ya, es a que suba todo el contenido de lo que ella está diciendo. Yo tengo esas conversaciones, con fecha y con mis respuestas de eso que ella dice de muy mala intención”.

Finalmente, la conductora sostuvo que “estoy segura de que Francisco Kaminski no fue infiel conmigo y yo estoy segura de que tampoco le fui infiel a mi expareja. Lo demás son juicios morales y personales de cada persona”.

(Imagen: @cmiandrade)

