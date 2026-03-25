Camila Andrade reaparece tras la muerte de su padre: “Ha sido una semana muy difícil”

La exMiss Chile se emocionó al agradecer el apoyo de sus seguidores mientras enfrenta el doloroso duelo por la pérdida de su padre, compartiendo un mensaje conmovedor en redes sociales.
La exMiss Chile Camila Andrade atraviesa uno de los momentos más duros de su vida: la reciente muerte de su padre, quien enfrentaba un delicado estado de salud. La noticia la dio a conocer su hermano Patricio Andrade a través de Instagram: “Descansa en paz papá. Un guerrero hasta el final”, escribió junto a unas fotos de su progenitor.
Días después, la modelo se sumó a las despedidas con un emotivo mensaje: “Te amo por siempre papá. QEPD. Dios ganó al mejor guerrero en el cielo”, compartiendo varias imágenes junto a su padre.
Pero la tristeza no ha sido la única protagonista. Este martes, Camila reapareció en redes sociales y rompió el silencio para hablar de cómo ha vivido esta dolorosa pérdida.
“Quiero decirles que ha sido una semana muy difícil para mí y para mi familia, pero a pesar del dolor quisiera tomarme este minuto para agradecerles a ustedes la cantidad de mensajes y apoyo, de cariño, de respeto”, afirmó, dejando ver la vulnerabilidad que la ha acompañado estos días.
La modelo agregó que el apoyo de sus seguidores ha sido clave para sobrellevar la pena: “De alguna u otra manera también me han ocasionado algo muy bonito que es sentirme acompañada a través de la pantalla, del celular con sus historias, con sus condolencias, con su apoyo”.
Y profundizó en la manera en que intenta procesar la pérdida: “De verdad que han sido muy importantes también para mí en este proceso, en este caminar en donde todavía sigo sin entender todo y, de alguna u otra manera, intentar llevar este duelo también”.
Finalmente, Andrade cerró su mensaje con un agradecimiento emotivo a quienes la han acompañado: “Infinitas gracias. a ustedes que están ahí, que quizás algunos me conocen, otros no, pero han estado conmigo para darme una palabra de aliento, para alentarme, para decirme que se aprende a vivir con este tipo de dolor y en eso estoy día a día”.
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