Camila Andrade reaparece tras la muerte de su padre: “Ha sido una semana muy difícil”

La exMiss Chile Camila Andrade atraviesa uno de los momentos más duros de su vida: la reciente muerte de su padre, quien enfrentaba un delicado estado de salud. La noticia la dio a conocer su hermano Patricio Andrade a través de Instagram: “Descansa en paz papá. Un guerrero hasta el final”, escribió junto a unas fotos de su progenitor.

Días después, la modelo se sumó a las despedidas con un emotivo mensaje: “Te amo por siempre papá. QEPD. Dios ganó al mejor guerrero en el cielo”, compartiendo varias imágenes junto a su padre.

Pero la tristeza no ha sido la única protagonista. Este martes, Camila reapareció en redes sociales y rompió el silencio para hablar de cómo ha vivido esta dolorosa pérdida.

“Quiero decirles que ha sido una semana muy difícil para mí y para mi familia, pero a pesar del dolor quisiera tomarme este minuto para agradecerles a ustedes la cantidad de mensajes y apoyo, de cariño, de respeto”, afirmó, dejando ver la vulnerabilidad que la ha acompañado estos días.

La modelo agregó que el apoyo de sus seguidores ha sido clave para sobrellevar la pena: “De alguna u otra manera también me han ocasionado algo muy bonito que es sentirme acompañada a través de la pantalla, del celular con sus historias, con sus condolencias, con su apoyo”.

Y profundizó en la manera en que intenta procesar la pérdida: “De verdad que han sido muy importantes también para mí en este proceso, en este caminar en donde todavía sigo sin entender todo y, de alguna u otra manera, intentar llevar este duelo también”.

Finalmente, Andrade cerró su mensaje con un agradecimiento emotivo a quienes la han acompañado: “Infinitas gracias. a ustedes que están ahí, que quizás algunos me conocen, otros no, pero han estado conmigo para darme una palabra de aliento, para alentarme, para decirme que se aprende a vivir con este tipo de dolor y en eso estoy día a día”.

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