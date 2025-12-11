Camila Andrade es eliminada de “Fiebre de Baile” y tiene tenso cruce con la jurado Edymar: "Me faltó el respeto"

La gala de eliminación de Fiebre de Baile terminó con más tensión de la esperada. Camila Andrade se convirtió en la participante que abandonó el programa esta semana, pero su despedida estuvo lejos de ser tranquila, ya que la comunicadora protagonizó un incómodo enfrentamiento con la jurada “maestra” Edymar, a quien acusó de faltarle el respeto en plena transmisión.

Durante la jornada, Andrade defendió su permanencia con una coreografía inspirada en el universo Barbie. Aunque recibió comentarios positivos, no alcanzó para mantenerse en competencia. Sin embargo, el verdadero conflicto surgió durante la evaluación.

Mientras la jurado entregaba sus observaciones, Camila intentó replicar y explicar su perspectiva sobre el desempeño que ha mostrado en el programa. Edymar la interrumpió de forma tajante, recalcando que era su turno de hablar. Ese gesto encendió la molestia inmediata de la participante.

Ya fuera de pantalla y enterada de su eliminación, Andrade expresó abiertamente su incomodidad: “No me sentí muy cómoda y me sentí como pasada a llevar con el último comentario de la Maestra Edymar, porque sentí como que me faltó el respeto cuando me hizo callar”, señaló.

En defensa de su postura, añadió: “Yo creo que es súper positivo cuando uno se enfrenta desde el diálogo con respeto. Siempre he sido una participante que acoge las críticas constructivas”.

Y fue enfática al cerrar su reflexión: “Me molesta y nunca voy a pasar en alto que alguien me haga callar, eso no me parece bien”.

Pese a su salida del estelar, Camila Andrade se retiró dejando una de las escenas más comentadas de la noche, reafirmando su estilo frontal y su disposición a no dejar pasar lo que considera injusto.

