Camila Andrade enfrenta críticas de hna de Kaminski: “No podré quedarme callada"

La modelo y presentadora Camila Andrade rompió el silencio frente a las declaraciones de Karen Kaminski, hermana de su expareja Francisco Kaminski, quien la acusó de ser “fría, calculadora y aprovechadora” tras el término de la relación con el animador radial.

En conversación con Zona de Estrellas, Andrade rechazó categóricamente estos dichos, recalcando que fue el propio Kaminski quien expuso públicamente la separación. “Qué triste todo esto, pero ante una acusación así no podré quedarme callada”, afirmó.

Las palabras de Karen Kaminski surgieron en diálogo con la periodista Cecilia Gutiérrez, donde aseguró que “me atrevería a decir que la actitud de la Camila fue fría, calculadora y en algún punto, aprovechadora. El exceso de bondad siempre se confunde con abuso”.

Ante estas acusaciones, Andrade replicó: “¿En qué momento se supone que ella sale a hablar de lo que están diciendo de su hermano, cuando fue él quien revivió esta situación en Instagram, aclarando su soltería? ¿Atacada de qué se sintió supuestamente Karen y su familia? Eso no se entiende”.

Además, defendió su postura ante la acusación de ser interesada: “¿Te parece que yo sería una mujer interesada si me emparejé con una persona que tenía ese nivel de deuda?”.

Finalmente, Andrade sostuvo que las palabras de su excuñada responden más bien a un conflicto familiar: “Ella cuenta un lado de la historia de despecho de su hermano. Y lo extraño es que la familia no salió a hablar de las demás personas que lo trataron de aprovechador durante años”.

