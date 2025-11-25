Camila Andrade corta de raíz los rumores sobre su reconciliación con Francisco Kaminski

Camila Andrade finalmente explotó. Cansada de los rumores, las teorías y el hate que no suelta su nombre desde el bullado quiebre con Francisco Kaminski, la modelo decidió frenar en seco a un seguidor que se puso creativo y bastante pesado en los comentarios de su Instagram.

Todo se desató luego de que en Podemos Hablar asegurara que actualmente mantiene una “buena y sana comunicación” con Kaminski. Una sola frase bastó para que las redes incendiaran con la idea de una posible reconciliación. Y como era de esperar, los rumores no tardaron en multiplicarse.

Primero, en Infama filtraron un mensaje de un usuario asegurando que Francisco habría pasado a buscar a Camila tras un evento. Después, comenzaron a circular versiones de que Kaminski habría viajado a Colombia el fin de semana solo para estar cerca de ella mientras cumplía compromisos laborales.

De vuelta en Chile, Camila compartió en Instagram su preparación para el concierto de Shakira. Subió un video con el texto "Las de la intuición", haciendo guiño directo a la canción de la colombiana. Fue ahí cuando un seguidor, sin filtro alguno, lanzó: "Pa' volver con Kakamiski nada de intuición".

La respuesta de Camila fue inmediata, cortante y sin espacio para dobles lecturas: "¡No he vuelto!".

