Camila Andrade confirma romance con Jorge Yunge y reabre polémico capítulo de su pasado amoroso: "Me voy a quedar por ahí"

Camila Andrade vuelve a estar en el centro de la farándula, pero esta vez por su vida amorosa. La modelo confirmó que está comenzando una relación con Jorge Yunge, empresario del rubro inmobiliario, con quien ya había tenido un romance que no prosperó.

La bomba se soltó en pleno Fiebre de Baile, durante una conversación con Diana Bolocco. Andrade aclaró que, aunque todavía no hay nada formal, ambos están en la etapa de conocerse y disfrutar de lo que viene.

"Estamos al comienzo, disfrutando el momento", comentó la comunicadora, quien recordemos hace poco enfrentó un quiebre mediático con Francisco Kaminski.

El historial entre Andrade y Yunge no pasa desapercibido. Según reveló Adriana Barrientos en Zona de Estrellas, el empresario y la modelo ya habían compartido una relación que terminó sin rumbo, pero ahora podrían estar dándose una segunda oportunidad.

"Tuvieron una relación antes; esto es una vuelta. Yo tengo entendido que la familia de él no está muy contenta", confesó Barrientos.

Y agregó detalles que no dejan indiferente: "Pertenece al rubro de la inmobiliaria; él trabaja para su familia. El padre es empresario, es multimillonario de Talca y la verdad es que tienen un muy buen pasar económico".

La familia también habla

Durante la última emisión de Fiebre de Baile, Camila no estuvo sola, si no que acompañada de su madre y su hermano, quienes estuvieron presentes y se refirieron al tema.

Su madre aseguró que conocía a Jorge Yunge y que le daba su aprobación, mientras que su hermano reconoció que aún no habían conversado, por lo que su “visto bueno” todavía estaba pendiente.

A pesar de las miradas curiosas y los comentarios que no tardarán en surgir, Andrade se mostró segura de su decisión: "Me voy a quedar por ahí", afirmó, dejando claro que se siente cómoda y lista para esta nueva etapa junto al empresario.

