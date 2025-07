Camila Andrade arremete contra Sergio Rojas y aclara que auto de lujo no se lo compró Kaminski: "Irresponsable panelista"

La vinculación de Francisco Kaminski con el fallecido "Rey de Meiggs" y sus supuestos vínculos con préstamos informales no solo lo han puesto en el ojo del huracán, sino que también han generado repercusiones en la vida de su pareja, Camila Andrade.

La modelo, quien por razones de seguridad ha optado por no permanecer en el departamento que comparte con el comunicador tras recibir amenazas, decidió aclarar públicamente la procedencia del automóvil Audi en el que fue vista recientemente en sus redes sociales.

La aclaración surge luego de que figuras del mundo de la farándula, como el periodista Sergio Rojas, insinuaran que el vehículo podría haber sido un regalo de Kaminski, presuntamente financiado con dinero de origen dudoso.

Debido estos polémicos rumores, Andrade optó por aclarar la situación, por lo que se comunicó con Zona Latina y detalló la compra del automóvil.

"Es falso de falsedad absoluta. Desmiento lo indicado por el irresponsable señor Sergio Rojas, pudiendo justificar que mi auto -marca Audi del año 2021- lo adquiero en enero del año en curso a través de una operación de crédito que celebró con una empresa reconocida en el sector, entregando importante dinero al contado y actualmente me encuentro pagando el saldo de precio mensualmente. Incluso, para garantizar el pago se contrató una garantía prendaría con prohibición de venta, como lo hace cualquier persona que compra un vehículo a crédito", expresó Camila.

Luego, la exMiss Chile, acusó a Rojas de vincularla irresponsablemente con un delito que se está investigando.

"La acción del programa y su irresponsable panelista me expone injustificadamente a una exposición pública e incluso me vincula a un caso policial que no tengo conocimiento ni vinculación directa o indirecta", cerró.