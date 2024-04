Camila Andrade alza la voz ante rumores de romance con Francisco Kaminski: “No he sido infiel”

La comunicadora Camila Andrade, decidió romper el silencio y alzar la voz en medio de los rumores que apuntan hacia un eventual romance con su excompañero de labores del programa de La Red “La Caja de Pandora” Francisco Kaminski, junto a quien compartía la conducción previo al escándalo que terminó con el matrimonio de más de una década del locutor radial con Carla Jara.

Cabe recordar que, si bien Kaminski en primera instancia aseguró que el quiebre se había dado en “buenos términos”, fue la propia ex chica “Mekano” quien salió a desmentirlo, asegurando que había una tercera persona involucrada, la que estaría vinculada con su entorno laboral, situación que provocó que la estación televisiva decidiera sacar a ambos de pantalla.

Ahora, la exMiss Chile decidió referirse por primera vez a la polémica, y con un comunicado publicado en sus redes sociales negó por completo los rumores sobre la “supuesta infidelidad” que se le acusa.

“Durante estas últimas semanas, he enfrentado momentos difíciles al ser objeto de difamaciones que buscan dañar mi imagen y reputación. He recibido comentarios agresivos y amenazas que, sinceramente, considero injusto”, aseguró la ex “Calle 7” en una historia compartida en su cuenta personal de Instagram.

“Quiero dejar en claro que no he sido infiel ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa. Además, contarles que no emitiré más comentarios al respecto, porque no debo dar explicaciones de mi vida privada”, aclaró Andrade en sus dichos, negando así ser la tercera persona involucrada en el quiebre entre Francisco Kaminski y Carla Jara.

