“Calurosa Navidad”: la nueva película de “31 Minutos” que promete hacer reír hasta al Viejito Pascuero

Los fanáticos de 31 Minutos tienen motivos para celebrar, porque el famoso noticiero de títeres regresa a la pantalla grande con una nueva película titulada “31 Minutos: Calurosa Navidad”.

El adelanto fue liberado por Prime Video, plataforma que estrenará la cinta en exclusiva este 21 de noviembre de 2025. En el teaser se puede ver a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y compañía en plena grabación del tema “Calurosa Navidad”, en un divertido formato detrás de cámaras que muestra tanto el caos como la magia que ocurre tras los títeres.

Detrás del proyecto están nuevamente Pedro Peirano y su equipo, quienes dejaron ver el proceso de construcción del show y el característico humor absurdo que ha convertido a 31 Minutos en un ícono de la cultura pop chilena.

Cabe mencionar que esta será la segunda película del grupo después del filme de 2008, y llega junto con otra sorpresa para los nostálgicos: Prime Video sumó al catálogo las cuatro temporadas completas del programa, además del primer largometraje.

Así que prepárate, porque esta Navidad habrán muchas risas, canciones pegajosas y un Tulio más desbordado que nunca.

PURANOTICIA