Cálido aplauso para la alcaldesa Macarena Ripamonti en la segunda noche del Festival de Viña

La autoridad llegó junto a vecinos a la Quinta Vergara y fue recibida con entusiasmo en una jornada que consolida a Viña del Mar como escenario cultural de alcance internacional.
Con un cálido aplauso fue recibida la alcaldesa Macarena Ripamonti durante la segunda noche del certamen viñamarino. La jefa comunal llegó acompañada de vecinos y vecinas, manteniendo una práctica que ha caracterizado su administración: integrar a la comunidad en los momentos más emblemáticos de la ciudad.
Su asistencia junto a habitantes de Viña del Mar volvió a poner de relieve un estilo de conducción cercano y abierto a la participación, especialmente en una instancia tan representativa como el Festival.
El evento, proyecta repetir el éxito en esta denominada “noche anglo”, reafirmando a la ciudad como un referente cultural y musical tanto a nivel nacional como internacional.
PURANOTICIA