Cálido aplauso para la alcaldesa Macarena Ripamonti en la segunda noche del Festival de Viña

La autoridad llegó junto a vecinos a la Quinta Vergara y fue recibida con entusiasmo en una jornada que consolida a Viña del Mar como escenario cultural de alcance internacional.

Lunes 23 de febrero de 2026 23:36
Con un cálido aplauso fue recibida la alcaldesa Macarena Ripamonti durante la segunda noche del certamen viñamarino. La jefa comunal llegó acompañada de vecinos y vecinas, manteniendo una práctica que ha caracterizado su administración: integrar a la comunidad en los momentos más emblemáticos de la ciudad.

Su asistencia junto a habitantes de Viña del Mar volvió a poner de relieve un estilo de conducción cercano y abierto a la participación, especialmente en una instancia tan representativa como el Festival.

El evento, proyecta repetir el éxito en esta denominada “noche anglo”, reafirmando a la ciudad como un referente cultural y musical tanto a nivel nacional como internacional.

