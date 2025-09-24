Cae banda que robó a Pampita en Argentina: seis chilenos entre los siete detenidos

La policía de Buenos Aires arrestó a la banda que robó una caja fuerte en la casa de Carolina “Pampita” Ardohain en Barrio Parque, el fin de semana pasado. Según fuentes judiciales, el grupo delictivo estaba integrado por ocho delincuentes, seis de nacionalidad chilena, un colombiano y un venezolano.

Según informa La Nación de Buenos Aires, al menos siete de los sospechosos fueron apresados en un hotel, situado a media cuadra del Congreso, en Callao 44, y el sexto integrante de la banda fue detenido cuando circulaba en un Fiat Cronos, en La Boca.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3 de la Policía de la Ciudad y fueron ordenados por el fiscal porteño Eduardo Rosende.

Durante el allanamiento en una de las habitaciones del hotel, los efectivos hallaron objetos que la víctima reconoció como propios y herramientas utilizadas en los asaltos, como ganzúas y palancas.

Una de las claves para identificar a los asaltantes fue la revisión de las cámaras de seguridad. Primero, los investigadores identificaron los tres vehículos usados en el asalto: El Volkswagen Suran, un Fiat Cronos negro y un tercer rodado.

En una segunda etapa de la revisión de las cámaras, los policías reconstruyeron el recorrido que hicieron los delincuentes con los vehículos.

El Volkswagen Suran con patente adulterada fue hallado en Salta al 600; el Fiat Cronos negro fue encontrado en La Boca, cuando era conducido por uno de los ladrones, y tercer vehículo fue seguido hasta el hotel de Callao 44.

Con estas pruebas, los investigadores solicitaron al fiscal la orden de allanamiento para poder irrumpir en el hotel y sorprender a los sospechosos. Allí fueron detenidos siete de los acusados. En una de las habitaciones secuestraron ganzúas y palancas utilizadas por los delincuentes para violentar las puertas y ventanas de las propiedades que asaltaban.

Además, al revisar dicha habitación, los policías hallaron algunos de los elementos de valor que pertenecían a Pampita y que estaban en la caja fuerte que le robaron, que aún no apareció.

“Son mayores de edad, son todos chilenos los que están acá [en la avenida Callao] y un venezolano que está en La Boca. No tienen antecedentes porque llevan poco tiempo en el país. Entraron legalmente. Estamos esperando información de la Embajada para ver si tienen antecedentes en Chile. Son todos jóvenes. Hablamos de una banda que es prfesional", precisó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez.

La modelo y conductora logró recuperar los celulares en los que guardaba fotos con un alto valor afectivo. Pampita había denunciado que esos teléfonos eran de una tecnología que ya no se usa y, por eso, las imágenes que contenían no estaban subidas en la “nube” de internet; por eso afirmaba que no tenía otra forma de recuperarlas.

El robo fue denunciado el domingo a la tarde. Cuando Carolina Ardohain ingresó en su casa de Barrio Parque encontró abierta la puerta de doble hoja que daba al patio de la vivienda. La conmoción fue mayor cuando advirtió que faltaba la caja fuerte en la que guardaba los teléfonos celulares, además de otros bienes de alto valor y documentación personal y de sus hijos.

Según fuentes oficiales, la caja de seguridad fue el único elemento robado en la vivienda. Sobre el momento del hecho, se pudo saber que ocurrió entre el viernes pasado, después de las 19 y el domingo, a las 18 horas.

