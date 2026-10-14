BTS mantiene sus shows en el Estadio Nacional: revisa los cortes de tránsito en Ñuñoa

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, confirmó que los conciertos del grupo coreano BTS se mantienen con normalidad en el Estadio Nacional, ya que el coliseo no resultó afectado por las fuertes precipitaciones.

Tras el paso de la tormenta, Sichel declaró que "el recital sigue normalmente, fue el polideportivo el afectado y unas canchas exteriores, pero el coliseo funciona normalmente".

Por lo mismo, la Municipalidad de Ñuñoa mantiene los cortes de tránsito y otras medidas adoptadas junto a la productora de los shows que se realizarán hoy, el viernes y sábado.

El evento cuenta con la aprobación de la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y es organizado por la productora DG Medios, en acuerdo con el Instituto Nacional de Deportes (IND), entidad responsable del Estadio Nacional.

Además de las presentaciones del grupo surcoreano, la programación contempla actividades previas. Ante esta convocatoria, el municipio ha solicitado medidas para reducir las aglomeraciones, mantener despejados los accesos y facilitar la circulación de residentes, asistentes y vehículos de emergencia.

Los cortes de tránsito en el entorno del Estadio Nacional para los tres días son los siguientes:

- Avenida Pedro de Valdivia, entre avenida Guillermo Mann y avenida Grecia.

Calzada poniente 07:00 a 00:00 horas

Calzada oriente 14:00 a 00:00 horas

- Avenida Marathón

Corte en la pista del costado oriente, entre Guillermo Mann y avenida Grecia, 07:00 a 00:00 horas.

- Guillermo Mann

Corte en la pista del costado norte, en dirección al poniente, entre Pedro de Valdivia y Marathón. 07:00 a 00:00 horas.

En la planificación también se ha considerado el uso de avenida Carlos Dittborn, entre Marathón y San Eugenio, para el estacionamiento de buses y otros medios de transporte vinculados al evento.

Quienes viven, trabajan o circulan por el sector deben prever mayores tiempos de viaje y evaluar vías alternativas. La coordinación tendrá especial relevancia el viernes 16 de octubre, jornada en que también funciona la tradicional feria de Guillermo Mann.

PROGRAMACIÓN

La apertura del Parque Estadio Nacional está fijada para las 16:30 horas.

El ingreso general al coliseo por el acceso correspondiente al sector indicado en el ticket, a contar de las 18:30 horas.

Presentación de DJ local a las 20:00 horas.

A continuación se dará inicio al concierto de BTS, con término estimado a las 22:30 horas.

PURANOTICIA