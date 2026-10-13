BTS en Chile: Metro de Santiago extenderá su servicio hasta la medianoche y habilitará estaciones especiales para los conciertos

La llegada de BTS a Chile no solo movilizará a miles de seguidores del grupo surcoreano, sino que también implicará un operativo especial de transporte para facilitar los desplazamientos durante sus tres presentaciones en el Estadio Nacional, programadas para los días 14, 16 y 17 de octubre.

Metro de Santiago anunció que extenderá el funcionamiento de algunas estaciones hasta las 00:00 horas durante esas jornadas, con el propósito de facilitar el regreso de los asistentes tras los espectáculos de la gira ARIRANG.

La medida contempla accesos para ingresar a la red en Estadio Nacional, correspondiente a la Línea 6, además de Ñuble, que conecta las líneas 5 y 6, y Ñuñoa, donde se combinan las líneas 3 y 6. Estas dos últimas estaciones también permitirán realizar combinaciones entre sus respectivas líneas.

Para facilitar la salida de los asistentes, Metro dispondrá de estaciones habilitadas en las líneas 3, 5 y 6.

En la Línea 3 estarán disponibles Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

En la Línea 5, las estaciones habilitadas serán Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés. En tanto, por la Línea 6 se podrá salir en Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Además, Franklin y Bellavista de La Florida permitirán realizar combinaciones intermodales entre Metro y buses. La empresa también informó que habrá estacionamientos bajo la modalidad Park and Ride en Mallplaza Egaña y Mallplaza Vespucio, destinados a quienes necesiten combinar el automóvil con el transporte público.

Metro recomendó planificar los viajes con anticipación y cargar previamente la tarjeta Bip! para evitar contratiempos al término de los conciertos.

PURANOTICIA