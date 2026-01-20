BTS cambia su agenda en Chile: revisa las nuevas fechas y detalles

Un ajuste inesperado remeció a los fanáticos de BTS en Chile. Este lunes se confirmó la reprogramación de las fechas originalmente anunciadas para los conciertos que el grupo de K-pop realizará en el país como parte de su próxima gira mundial.

Hace solo algunos días se había informado que BTS regresaría a Chile con dos shows programados para el 16 y 17 de octubre de 2026, marcando un esperado reencuentro con el público nacional tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes. Además, sería la primera visita del grupo desde su última presentación en territorio nacional, realizada el 11 y 12 de marzo de 2017 en el Movistar Arena, en el marco de su gira The Wings Tour.

Sin embargo, la información actualizada confirmó que los conciertos finalmente se llevarán a cabo los días 15 y 16 de octubre de 2026. El cambio generó reacciones inmediatas entre los seguidores de la banda, quienes comenzaron a especular sobre la posible incorporación de nuevas fechas. Hasta el momento, no existe confirmación oficial de shows adicionales en Chile.

La reprogramación no fue exclusiva del país, ya que otros destinos de Latinoamérica también han experimentado ajustes similares en el calendario de la gira mundial.

Por ahora, no se ha entregado detalles respecto a la venta de entradas ni sobre el recinto que albergará los conciertos en Chile. Se espera que en los próximos días se realice un anuncio oficial que despeje todas las dudas.

Cabe destacar que el próximo 20 de marzo se lanzará el nuevo álbum del grupo surcoreano, el cual estará compuesto por 14 canciones, aumentando aún más la expectativa de los fanáticos de cara a su regreso a los escenarios internacionales.

PURANOTICIA