"BTS al Nacional": Seguidores convocan marchas simultáneas en Chile

La alianza "Army Chile" organizó manifestaciones pacíficas en diversas ciudades este domingo. Buscan mayor transparencia sobre un eventual show en el Estadio Nacional.
Las comunidades de seguidores de BTS en Chile volverán a movilizarse este domingo con una serie de manifestaciones simultáneas en distintas ciudades del país. La convocatoria, impulsada por la alianza de fanbases "Army Chile", busca solicitar mayor transparencia respecto a las gestiones y la factibilidad de realizar un concierto de la banda surcoreana en el Estadio Nacional.
La campaña, difundida en redes sociales bajo la consigna "BTS al Nacional", apunta a visibilizar el interés de los fanáticos por concretar una presentación del grupo en el principal recinto deportivo del país y conocer los avances de las gestiones relacionadas con un eventual espectáculo.
Según informaron los organizadores, las actividades se desarrollarán de forma paralela en diversas regiones, contemplando concentraciones y marchas en ciudades como Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.
En la capital, la convocatoria está programada para las 12:00 horas en Plaza Baquedano, desde donde los asistentes iniciarán una marcha hacia el Palacio de La Moneda a partir de las 12:30 horas.
En tanto, en Rancagua la concentración se realizará desde las 13:00 horas en la Plaza de Los Héroes, mientras que en Concepción el punto de encuentro será el sector de Tribunales a la misma hora. En Viña del Mar, los asistentes se reunirán en el Reloj de Flores, y en La Serena la convocatoria tendrá lugar en Plaza Buenos Aires.
Las actividades también consideran encuentros en el Parque Schneider de Copiapó, la Plaza de Armas de Talca y Temuco, la Plaza de la República de Valdivia y la Plaza de Armas de Puerto Montt, con horarios que fluctúan entre las 12:00 y las 14:00 horas.
A través de un comunicado, los coordinadores de la movilización enfatizaron que todas las actividades tendrán un carácter pacífico y llamaron a los asistentes a participar de manera ordenada.
Asimismo, señalaron que el objetivo es demostrar la magnitud de la comunidad de seguidores de BTS en Chile y reforzar la solicitud para que se transparente la situación de las gestiones relacionadas con un eventual concierto de la agrupación en el Estadio Nacional.
PURANOTICIA