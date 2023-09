Brutales discusiones marcaron el fin de semana más caótico de «Gran Hermano»

Brutales fueron las discusiones que se vivieron este fin de semana en la casa que alberga el reality de Chilevisión, «Gran Hermano», y que tuvieron como protagonistas a las figuras más destacadas del programa: Coni, Pincoya, Rai y Fran.

Todo comenzó con la llegada de Ignacia Michelson, quien instaló en Constanza Capelli la idea de que Francisca Maira hablaba mal a sus espaldas, pese a los intentos de la rubia de acercarse a la morena y entablar una incipiente amistad.

Fue así como Coni se enteró que Rai le contó a Fran sobre el beso que se habían dado, cuestión que en su momento el rubio negó. Esto desató la molestia de Capelli, quien desató toda su furia durante la fiesta del viernes.

De hecho, el momento más esperado por los jugadores de «Gran Hermano» debió interrumpirse debido a la fuerte discusión a los gritos –e insultos– entre Coni y Fran, cuestión que incluso casi llega a las manos, de no mediar la intervención de los otros integrantes de este programa de telerrealidad.

Luego la pelea se extendió al patio y al interior de la casa, con fuertes epitetos nuevamente entre Constanza y Francisca.

Con los ánimos totalmente crispados en la casa ubicada en Buenos Aires, Argentina, llegó el día sábado, momento en que «Gran Hermano» les advierte a los jugadores sobre el lenguaje que estaban utilizando, sumado al hecho que los nuevos participantes han contado muchas situaciones del mundo exterior, lo que está prohibido.

Minutos más tarde, se inicia una nueva discusión; esta vez, entre Jennifer Galvarini y Francisca Maira, la que esta vez casi llega a los golpes, acción que sólo pudo ser controlada gracias a que Michelson y Capelli contuvieron a tiempo a la «Pincoya», quien iba decidida a al menos empujar a la blonda.

“Oye, no me hue… a mí, ya te dije ya. No me hables a mí, Pincoya... a mí no, al resto sí. ¡Ridícula! Te da miedo salir para afuera. Tienes que puro hacer show para quedarte. En vez, yo me voy feliz mañana porque tengo futuro, a diferencia del resto. Hue… ridícula”, dijo a los gritos Fran.

Para finalizar la caótica escena, Coni las emprendió ahora con Raimundo Cerda, a quien culpó de no haber intervenido a tiempo en la pelea y a no decir nada.

PURANOTICIA