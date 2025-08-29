Bruce Willis es internado en centro especializado tras avance de su demencia: "Una de las decisiones más difíciles"

Ante el progresivo deterioro de su salud a causa de la demencia frontotemporal que padece, la familia de Bruce Willis tomó la decisión de ingresarlo a una residencia especializada.

La información fue confirmada por su esposa, Emma Heming Willis, durante una entrevista en el programa Good Morning America, donde señaló que se trató de una determinación compleja y emocionalmente difícil para el entorno cercano del actor.

"Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas", aseguró Emma.

Pese a estar internado, la mujer detalló que el protagonista de "Duro de Matar" está bien cuidado y recibe visitas constantes de sus familiares.

"Lo ven mucho, desayunan y cenan con él varias veces a la semana", dijo.

En relación a las primeras alertas que demostró el actor sobre su salud, la británica señaló que: "Para alguien tan conversador y participativo, empezó a volverse más callado. En las reuniones familiares, simplemente parecía derretirse un poco, más frío, más distante. No era el Bruce cálido y afectuoso de siempre, y eso fue alarmante".

Hace pocos días, la esposa de Willis entregó otro dato asegurando que el "lenguaje se le está yendo", por lo tanto han tenido que crear formas para comunicarse con Bruce.

"Hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente", dijo en ese entonces, asegurando que "él (Willis) todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla".

Cabe recordar que en marzo de 2022, la familia del reconocido actor de 70 años comunicó públicamente que Bruce Willis había sido diagnosticado con afasia.

Sin embargo, en 2023, su esposa confirmó que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro, generando alteraciones progresivas en el lenguaje, el comportamiento y las habilidades cognitivas.

