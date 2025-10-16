Britney Spears arremete contra su ex esposo y lo acusa de manipulación psicológica y abuso emocional tras fuertes dichos en su contra

Cuando parecía que Britney Spears por fin estaba dando pasos para recomponer su relación con sus hijos, Sean y Jayden, una nueva tormenta mediática amenaza con echar por tierra sus esfuerzos.

A pocos días del lanzamiento del libro You Thought You Knew (que verá la luz el próximo 21 de octubre), escrito por Kevin Federline, exesposo de la princesa del pop y padre de sus dos hijos, ha desatado la controversia al revelar detalles que podrían poner nuevamente en duda la estabilidad de Britney.

El exbailarín asegura estar “preocupado” por la salud mental de la cantante y afirma que, desde que ella recuperó su libertad tras años bajo la tutela de su padre, su comportamiento se ha vuelto cada vez más errático.

"A veces se despertaban por la noche y la encontraban de pie en silencio en la puerta, observándolos dormir -Ah, ¿estás despierto?'- con un cuchillo en la mano" (...) La verdad es que esta situación con Britney parece estar corriendo hacia algo irreversible. Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien. Desde mi perspectiva, el tiempo avanza y nos acercamos al último momento. Algo malo va a pasar si las cosas no cambian, y mi mayor temor es que nuestros hijos se queden con los pedazos", señaló Kevin en un adelanto de la novela.

RESPUESTA DE BRITNEY

Pero eso no es todo, ya que tras estas declaraciones por parte de Kevin Federline, Britney Spears no guardó silencio y compartió el siguiente texto en sus redes sociales, donde lo acusó de manipulación y abuso psicológico.

"La constante manipulación psicológica por parte de mi exmarido es extremadamente dolorosa y agotadora. Siempre he suplicado y gritado para poder tener una vida con mis hijos. Las relaciones con los adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre les he pedido, casi suplicado, que formen parte de mi vida. Lamentablemente, siempre han sido testigos de la falta de respeto que me ha mostrado su propio padre. Tienen que asumir la responsabilidad de sí mismos”, comenzó diciendo la cantante de “Toxic”.

“Uno de mis hijos sólo me ha visto durante 45 minutos en los últimos cinco años y el otro sólo me ha visitado cuatro veces en ese mismo periodo. Yo también tengo mi orgullo. A partir de ahora, les diré cuándo estoy disponible”, agregó la ex princesa del Pop.

“Créeme, esas mentiras piadosas del libro van a parar directamente al banco y yo soy la única que sale realmente perjudicada. Siempre los querré y, si realmente me conocen, no prestarán atención a los tabloides sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol. En realidad, soy una mujer bastante inteligente que ha intentado llevar una vida sagrada y privada durante los últimos cinco años. Hablo de esto porque ya estoy harta y cualquier mujer de verdad haría lo mismo", cerró la artista.

