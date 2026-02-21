Brillo, polémicas y récord online: así fue la Gala de Viña 2026

La Gala del Festival de Viña del Mar 2026 se consolidó como uno de los eventos televisivos más vistos del verano, logrando arrasadoras cifras de rating y un inesperado hito en su transmisión digital.

La décimo quinta edición del evento, realizada en el Sporting Club, fue animada por Tonka Tomicic y José Antonio Neme, quienes encabezaron una noche marcada por el glamour, la emoción y la presencia de destacadas figuras del espectáculo nacional e internacional.

Según cifras conocidas tras la transmisión, entre las 21:09 y las 01:18 horas, la denominada “noche cero” del Festival promedió 1.466.765 personas por minuto online, superando ampliamente las expectativas previas.

El momento de mayor sintonía se registró con la aparición de la cantante Katteyes, junto a las actrices Jacinta Rodríguez y Cota Castelblanco, alcanzando un peak de 1.909.138 personas por minuto, una de las cifras más altas de la jornada.

En el plano digital también se vivió un récord, ya que la transmisión acumuló 1,1 millones de reproducciones en vivo en los canales oficiales de YouTube, confirmando el fuerte impacto multiplataforma del certamen.

Más de cien figuras desfilaron por la alfombra roja, entre artistas, animadores, jurados, actores, modelos y personalidades internacionales. Las redes sociales estallaron con comentarios sobre las parejas y quiebres sentimentales que marcaron la jornada, como la aparición de Coté López junto a Lucas Lama y el comentado paso de Fran Virgilio en solitario.

Entre los looks más comentados estuvieron los de Karen Doggenweiler, Rafael Araneda, Matteo Bocelli, Pamela Díaz y Cony Capelli, quienes deslumbraron con propuestas que fueron desde lo clásico hasta lo más arriesgado.

Así, la Gala 2026 no solo confirmó su lugar como el gran evento previo al Festival, sino que además demostró que su impacto televisivo y digital sigue creciendo año a año, consolidándose como uno de los espectáculos más importantes del país.

