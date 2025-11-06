Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por 35 millones de dólares: “Guerra vengativa”

Parece que el drama entre Brad Pitt y Angelina Jolie está lejos de llegar a su final feliz. Ahora, el actor volvió a encender la batalla legal contra su ex, exigiéndole 35 millones de dólares (unos 30 millones de pesos chilenos) por supuestos daños vinculados al lujoso Château Miraval, la propiedad francesa que alguna vez fue símbolo de su amor y hoy es el campo de batalla de su ruptura.

Según reveló la revista People, a fines de octubre el equipo legal de Pitt presentó una nueva tanda de mensajes cruzados entre abogados, donde se habla directamente de la venta que Jolie hizo en 2021 de su parte del castillo y el viñedo de la Provenza. En uno de esos intercambios, datado en noviembre de 2023, los defensores de la actriz reconocen que “Pitt había demandado a su clienta por 35 millones de dólares en concepto de daños”, y que era él quien debía hacerse cargo de los costos para probar la existencia (o no) de esos perjuicios.

El protagonista de la famosa película Fight Club ya había llevado el tema a tribunales en 2022, asegurando que Jolie rompió un pacto entre ambos, al vender su participación al grupo Tenute del Mondo sin su autorización. Pero la ganadora del Oscar no se quedó callada: negó la existencia de cualquier acuerdo y devolvió el golpe con una contrademanda demoledora, afirmando que su exmarido estaba librando una “guerra vengativa” en su contra.



Con este nuevo capítulo, el enfrentamiento legal entre las exestrellas de Hollywood promete subir aún más de tono. La próxima audiencia pública está fijada para el 17 de diciembre, y todo indica que el Château Miraval seguirá siendo más un campo de batalla que un paraíso francés.

