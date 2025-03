Botota Fox reveló dramática historia familiar: su madre la iba a regalar

Una impactante confesión hará el comediante José Luis Navarrete, más conocido como “Botota Fox” en el primer capítulo de la séptima temporada del estelar de Chilevisión “Podemos Hablar”.

En medio de la conversación personal con Diana Bolocco, la ex participante de “Palabra de Honor” le relató duros pasajes de su infancia y su dramática historia familiar, revelando que antes de que naciera, su madre la iba a regalar, situación de la cual al verla por primera vez, se arrepintió, y se escondió junto a él.

Fue ahí cuando Navarrete desclasificó que su hermana no tuvo el mismo destino, ya que fue entregada en adopción. “Me la imagino muy parecida a mi mamá. Todos somos muy parecidos… Yo creo que ella también es un ser de luz que anda por ahí y que mi madre la está cuidando donde quiera que esté”, relató evidentemente emocionado.

Luego recordó su adolescencia, cuando su mamá comenzó una relación, por la cual los habría desplazado. “Finalmente, sentía que éramos un estorbo”, aseguró, junto con relatar que era víctima de violencia por parte de su padrastro. “Si no hacíamos las cosas que decíamos, me pegaba a mí”, por lo que se fue junto a su abuela.

En el programa también recordará cuando sufrió una sobredosis por consumo de drogas, y los duros pasos que dio en la prostitución. “Una vez yo me tiré de un auto porque el hombre no me quiso pagar y tampoco paró el auto... ‘Bájate como puedas dijo”, añadió en su crudo relato.

Cabe recordar que en el espacio Botota Fox también compartirá junto a la nueva dupla de “Contigo en la Mañana” Julio César Rodríguez y Andrea Arístegui, además del cantante nacional de música urbana Marcianeke, séptima temporada que debutará este viernes 7 de marzo, a las 22:30 horas en las pantallas de Chilevisión.

PURANOTICIA