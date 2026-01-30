Botota Fox no se guarda nada y dispara contra quienes dejaron Detrás del Muro para quedarse en Chilevisión: “El mal agradecimiento se paga”

El pasado 29 de enero bajó definitivamente el telón Detrás del Muro en Chilevisión, marcando un cierre abrupto pero cargado de simbolismo: el regreso —y rápida despedida— de Kike Morandé a la televisión abierta, luego de años alejado del horario prime

Desde hace meses, en los pasillos de la industria se daba por hecho que Morandé y gran parte de su equipo harían las maletas para volver a Mega, la casa televisiva que históricamente los albergó.

Sin embargo, el reencuentro no fue completo y la fractura quedó al descubierto. Tres rostros emblemáticos optaron por no sumarse: Christian Henríquez, Kurt Carrera y María José Quiroz, quienes decidieron seguir en Chilevisión y apostar por el relanzamiento de El Club de la Comedia.

La decisión no pasó inadvertida y generó opiniones. Quien encendió la polémica fue Botota Fox, que aprovechó el contexto de la despedida para lanzar un descargo a través de redes sociales.



“El mal agradecimiento se paga”, escribió sin filtros, para luego rematar con: “Y se paga feo”.

Ruperto rompe el silencio

Ante el ruido mediático, fue Christian Henríquez —más conocido como Ruperto— quien tomó la palabra durante la despedida y aclaró públicamente por qué decidió no seguir a Morandé en su regreso a Mega.

“Todo el mundo sabe que el equipo se va a otro canal, nosotros nos quedamos acá”, señaló, dejando claro que su permanencia en CHV no fue casual ni improvisada.

El comediante explicó que su decisión está profundamente ligada al lazo emocional que construyó en el canal, además de una convicción profesional que hoy lo mantiene firme. Incluso comparó esta etapa con su paso por la productora Kike 21, a la que calificó como su “segunda casa”.

Finalmente, Henríquez reveló que su continuidad se debe también a un nuevo desafío laboral que lo tiene entusiasmado. Se trata de un proyecto que definió como “maravilloso” y al que prometió entregarse por completo, asegurando que pondrá “todo el corazón”.

