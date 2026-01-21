Borraron todo: Marcelo Ríos y Vanessa Sofía habrían puesto fin a su fugaz romance

A menos de un mes de haber sorprendido con una intensa declaración de amor en redes sociales, el romance entre Marcelo “Chino” Ríos y la influencer y nutricionista Vanessa Sofía, habría llegado a su fin.

Según informó el sitio de radio FM Dos, las fotografías en las que aparecían juntos fueron eliminadas, al igual que el mensaje romántico que el ex número uno del tenis mundial dedicó a la nutricionista.

“El contenido compartido entre ambos ya no aparece y el descargo de Vanessa Sofía tampoco”, detalló el medio.

El romance se hizo público cuando Marcelo Ríos publicó una fotografía junto a Vanessa Sofía acompañada de un texto cargado de romanticismo. “Nunca pensé que existieran mujeres como tú (…) No cambies nunca porque esta historia no se repetirá para ninguno de los dos”, escribió entonces, publicación que hoy ya no está disponible.

PURANOTICIA