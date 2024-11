Bombo Fica y su paso por el Festival de Viña:  "Una experiencia muy desagradable"

En una conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, el reconocido humorista, Bombo Fica, descartó su participación en el Festival de Viña del Mar 2025 y además aseguró de haber vivido "una experiencia muy desagradable" en el evento.

Luego, expresó que "nunca nadie habló conmigo, ni la gente del Mega, ni la productora que hace el Festival, ni de la municipalidad" y señaló que se sorprende "cuando aparezco como confirmado en los portales de noticias".

Bajo esta línea, Fica confirmó que existen conversaciones con el Festival del Huaso de Olmué, agrengando que "si es una decisión personal yo estaría Olmué en 2025. Tengo la mejor disposición y ganas de ir a Olmué, pero a Viña no".

''Es un festival que a mi me gusta, me agrada, me siento como en mi casa", sentenció

En relación con la mala experiencia que vivió Bombo Fica en el Festival de Viña, y a pesar de que obtuvo todas las gaviotas, el chileno confesó que "tuve una experiencia muy desagradable cuando lo tenía Canal 13 y TVN y decidí no volver más".

"Me llamaron cuando terminó la pandemia. Me ofrecieron un monto, no me dieron la posibilidad de cobrar. Me dijeron que para mi habían 40 millones de pesos, y yo tenía conocimiento de que era el 5% de lo que le iban a pagar a Karol G", relató.

"Y yo le dije 'soy el que marca el rating', nadie los ha superado. No lo digo con soberbia, si no que eso tiene que tener un valor. Si no lo valoro yo, ¿quién lo va a valorar?. Les tiré un número, 200 millones. Tiene que ver con que te dicen cuánta plata hay, por último pregúntame cuánto cobro por mi trabajo", finalizó el humorista.

