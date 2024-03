Bombo Fica y la administración del Teatro Caupolicán llegan a acuerdo, tras un año de conflicto legal

El humorista nacional, Daniel “Bombo” Fica y la administración de Teatro Caupolicán, pusieron término a un año de conflictos legales entre ambas partes, debido a una disputa por un evento benéfico.

Esto ocurrió en abril de 2023, cuando el comediante organizó un evento benéfico para las víctimas de los incendios que afectaron a la zona centro sur del País, que se realizó en el recinto.

Sin embargo, el humorista acusó a la administración de haberlo “estafado”, puesto que, como era un show a beneficencia, los controladores del teatro no le harían ningún cobro por conceptos del recinto, sin embargo, Fica aseguró que se le cobraron los gastos de arriendo.

Debido a esto José Antonio Aravena, representante del teatro, presentó una querella por injurias y calumnias contra el humorista y su productor Claudio Riquelme.

Durante esta jornada, ambas partes llegaron a un acuerdo en el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, y firmaron un documento que establece varios puntos. Por parte de Aravena, el escrito, difundido por radio Cooperativa, asegura que: "actualmente considera que este asunto no debió llegar a tribunales penales, que era algo que debía arreglarse personalmente entre las partes ya que se debió a un malentendido contractual".

Por parte de "Bombo" Fica, se suscribe a los siguientes puntos en el acuerdo oficial: Fue un error llevar este asunto a la prensa y no solucionarlo en conversación entre caballeros. Aclara a la opinión pública que jamás (el humorista) tuvo acceso a los dineros recaudados en el evento benéfico. Al no existir un contrato escrito entre las partes, los descuentos realizados no eran conocidos por don Daniel "Bombo" Fica y eso dio origen a malas interpretaciones.

Que don Daniel "Bombo" Fica no tuvo ánimo de ofender a las personas que trabajan en el Teatro Caupolicán y lamenta si alguna persona que trabaja en el Teatro se sintió ofendida. La intención fue aclarar el destino de los dineros. Y por último, señala además que no hará "chistes" relacionados con este asunto.

