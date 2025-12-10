Bombo Fica reacciona al pago de Stefan Kramer en Viña 2026: “Es una desproporción absoluta”

La polémica volvió a encenderse en el mundo del humor. Bombo Fica, quien lleva años denunciando la desigualdad entre lo que se paga a los humoristas nacionales y las millonadas que reciben los artistas internacionales en el Festival de Viña, nuevamente estalló y esta vez con nombre y monto sobre la mesa.

El comediante siempre ha dejado claro que las cifras que le han ofrecido para volver al escenario de la Quinta Vergara le parecen derechamente “irrisorias”. Por eso, cuando se enteró de cuánto recibirá Stefan Kramer, el único humorista confirmado para Viña 2026, no se quedó callado.

Todo se gatilló tras la revelación de Cecilia Gutiérrez, quien destapó que el “hombre de las mil caras” tendrá un pago muy por encima del estándar habitual.

“Desde hace tres años a los humoristas se les estandarizó el valor. A todos se les ofrece 25 millones de pesos, sea principiante o sea un humorista consagrado. Con Stefan Kramer se hizo una excepción y serán 40 millones”, contó la comunicadora en Primer Plano.

La reacción de Bombo Fica, por supuesto, fue inmediata.

Consultado por el portal Con Lentes Como Los Famosos, el humorista no dudó en dar su postura.

“Con respecto al pago de Kramer, la verdad es que encuentro insuficiente, si tú tomas en consideración los millonarios pagos que le hacen a los artistas extranjeros”, declaró, apuntando directamente a la brecha histórica que él mismo ha denunciado durante años.

Y continuó con la crítica, subiendo aún más el tono: “Entonces el cuento es qué tanto vale lo que uno hace arriba del escenario de Viña. Sigo insistiendo, es de una desproporción absoluta“.

“Mientras a otros les pagan en dólares, a los chilenos le ponen precio en pesos y en un porcentaje que debe estar alrededor del 5% al 8% y, en el mejor de los casos, en el 10% de lo que le pagan a los artistas internacionales”, cerró.

