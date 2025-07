Bombo Fica denuncia discriminación laboral por su militancia comunista: “Me bajaron de todos los eventos”

El destacado humorista nacional Daniel Fica, conocido popularmente como Bombo Fica, volvió a estar en el centro del debate luego de hablar abiertamente sobre las consecuencias personales y laborales que ha enfrentado por su afiliación al Partido Comunista.

Y fue en el programa Plan Perfecto, conducido por Diana Bolocco, donde el comediante abordó de manera directa las inequidades presentes en el mundo del espectáculo y cómo su postura política ha impactado en su trayectoria profesional.

“Yo ya di la pelea. Lo que a mí me molesta de estos grandes festivales es que la repartija no es igual. Yo soy comunista, un saludo para mi candidata Jeannette Jara, que va a ser Presidenta de Chile y va a cambiar este panel, ah”, expresó Bombo Fica.

Por otro lado, Fica también criticó el manejo económico de los eventos que ha sido parte.

“No me paguís lo que le pagan a un internacional, pero acércate un poco, porque el riesgo es mucho. Y como tiene un riesgo, ese riesgo hay que monetizarlo, si plata hay, ¿por qué se lo tiene que llevar solamente la productora?”, sentenció.

Posteriormente, el comediante fue consultado por Magdalena Max-Neef sobre si su militancia le ha traído problemas en el área de su trabajo.

“Me trajo, pero ahora ya no. Cuando me reinscribí en el partido, me sacaron una foto y la subieron a las redes sociales. Mucha gente pensó de que yo me había inscrito por primera vez, pero yo soy comunista desde que se legalizó el partido comunista en Chile”, respondió el humorista.

Bajo esta misma línea, Daniel recordó un duro momento que vivió en relación a su carrera artística.

“Tenía como 17 eventos y me bajaron de todos. Me bajaron porque era comunista, entonces empecé a hacer circo, después hice teatro, casino y no fui más a eventos de empresas”, reveló.

Finalmente, Bombo Fica reafirmó su postura política, señalando que: “Tengo una opción, la respeto y la manifiesto”.

PURANOTICIA