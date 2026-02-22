Bomba Estéreo palpita su show en la Quinta Vergara

A pocas horas de su presentación en la Quinta Vergara, Bomba Estéreo y su voz principal, Li Saumet, compartieron sus impresiones sobre Chile, su música y las emociones que marcaron la creación de su próximo disco.

En el inicio de la conferencia de prensa, la cantante fue sorprendida con un reconocimiento de Sony Music Chile, que celebró las más de 130 millones de reproducciones que la banda ha acumulado en el país. El galardón consistió en una fotografía grabada que conmemoró este hito.

Durante la ronda de preguntas, Saumet fue consultada sobre su reciente colaboración con Juanes en el sencillo Muérdeme. Respecto a interpretarlo juntos en Viña, la cantante respondió con cautela: “uno nunca sabe qué puede pasar, ni yo sé qué va a pasar, pero por ahora no hay nada planeado”.

La artista también explicó la inspiración detrás de su nuevo disco, marcada por experiencias personales intensas. Señaló que escribe canciones tanto de vivencias propias como de ideas que surgen inesperadamente, transformando cada experiencia en musa creativa.

Saumet reveló además que atravesó un período complicado el último año, y que ese momento difícil está siendo fuente de inspiración: “Yo tuve un año muy difícil en esas cuestiones y siento que realmente era lo que necesitaba, y estoy escribiendo ahorita de eso para mi próximo disco”.

En relación con el público chileno, la cantante destacó que Chile es el país con más fans de Bomba Estéreo en Latinoamérica, y que siempre ha existido una conexión muy fuerte con el público local.

Finalmente, Li Saumet agradeció el cariño recibido y enfatizó que la presentación en Viña será un reencuentro cargado de emociones: “Viniendo de una banda alternativa, yo siento que se nota el cariño que el país le tiene a uno, y la gente acá la tiene uno. La verdad es que para mí, y para nuestra banda, es un placer estar acá compartiendo eso con la gente”.

