Bomba Estéreo cierra la segunda noche del Festival de Viña 2026 con toda su energía

La agrupación colombiana Bomba Estéreo será la encargada de bajar el telón este lunes 23 de febrero en la segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2026, prometiendo un espectáculo cargado de ritmo y energía en la Quinta Vergara.

El dúo integrado por Simón Mejía y Li Saumet (Liliana Margarita Saumet Ávila) desplegará su característico sonido, donde convergen la música electrónica, el rock, el reggae, el reguetón alternativo y el rap, todo con inconfundibles aires del Caribe colombiano.

La banda es reconocida por la intensidad de sus presentaciones en distintos escenarios del mundo, por lo que se espera que repliquen esa fuerza ante el “Monstruo”.

Además, en las horas previas al show surgieron indicios de una posible colaboración especial: la artista chilena Flor de Rap fue vista compartiendo en el backstage con los músicos, lo que alimentó las expectativas sobre una eventual aparición conjunta sobre el escenario.

Li Saumet se vio en el backstage con un outfit lleno de flores rosadas, y con lentes de sol naranjos, que resaltaban todo su look, junto a un llamativo gigante incienso.

Con esta combinación de sonidos y posibles sorpresas, Bomba Estéreo promete un cierre vibrante para la “noche anglo” del certamen viñamarino.

