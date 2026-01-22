Blanca Nieves lidera lo peor del cine en los Razzie 2026

Mientras Hollywood se prepara para celebrar lo mejor de la industria con los premios Oscar, también se dio a conocer el lado opuesto del cine: la lista oficial de nominados a los Premios Razzie 2026. En su edición número 46, los Golden Raspberry Awards volvieron a apuntar contra las producciones, actuaciones y decisiones creativas más cuestionadas del año.

La gran protagonista de esta edición es Blanca Nieves (2025), el live-action del clásico de Disney, que lidera las nominaciones con seis menciones, compartiendo el primer lugar con La guerra de los mundos (2025).

La película dirigida por Marc Webb compite por Peor Película, Peor Director, Peor Guion, además de figurar en Peor Remake o Secuela. A esto se suman nominaciones particularmente llamativas como Peor Actor de Reparto y Peor Combo en Pantalla para los siete enanos, una de las decisiones creativas más criticadas de la producción.

Otras cintas que también se repiten en las categorías principales son The Electric State, Hurry Up Tomorrow y Star Trek: Section 31, confirmando que ni las grandes franquicias ni los proyectos ambiciosos están a salvo de los Razzie.

En las categorías interpretativas destacan nombres como Jared Leto, Dave Bautista y Abel “The Weeknd” Tesfaye entre los nominados a Peor Actor, mientras que Natalie Portman, Michelle Yeoh y Milla Jovovich figuran en Peor Actriz.

La ceremonia de los Premios Razzie 2026 se celebrará el 14 de marzo, apenas un día antes de los Oscar, manteniendo la tradición de contrastar, en la misma semana, lo más celebrado y lo más criticado del cine.

