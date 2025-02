Bizarro y polémica por Gaviotas para The Cult: Había que "esperar que terminaran, se bajaran y se la entregamos... ¿cuál es el problema?"

La rápida bajada del escenario de la banda británica The Cult generó molestia y dudas tanto en el público que aún había presente en la Quinta Vergara, como en las redes sociales. La agrupación sólo recibió la Gaviota de Plata y no la de Oro, al menos sobre el escenario, y quienes se quedaron a esperarlos reclamaron por esto.

Tras lo ocurrido, Marcelo Alonso, fundador y director de la productora Bizarro, que junto a Mega organizan el Festival de Viña del Mar, explicó qué pasó: "Teníamos que esperar que terminaran, se bajaran y se las entregamos. ¿Cuál es el problema de eso?", dijo.

Indicó que algunos artistas "no entienden el tema de la entrega de la Gaviota (haciendo el típico gesto con las manos que realiza el público para pedirla) y uno tiene que respetarlo".

A esto, agregó que "los artistas anglo no entienden a veces, no tienen por qué entender cómo funciona el Festival. Fue por pauta, ellos no tenían bis, tenían que recibir su premio, pidieron que esperaran a que bajaran los músicos y se les entregara, y se les entregó. Es uno de los pocos festivales en el mundo que entrega premios así. Hay que entenderlo, hay que tener la mente amplia".

PURANOTICIA