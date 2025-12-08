Bizarro anula entradas tras llamados a “avalanchas” en concierto de Bad Bunny

A dos meses del esperado regreso de Bad Bunny al Estadio Nacional con su tour “Debí tirar más fotos”, el ambiente previo al concierto comienza a tensionarse. Lo que inicialmente era expectación por el show se transformó en una ola de reclamos luego de la modificación del escenario y de la distribución de localidades, cambios que golpearon especialmente a quienes compraron entradas en sectores premium.

En medio de esta controversia, la productora Bizarro enfrenta un nuevo frente: la detección de posibles intentos de replicar situaciones similares a las “avalanchas” registradas durante los conciertos de Daddy Yankee en 2022. Así lo advirtió Daniel Merino, gerente de Entretención de la empresa, quien informó sobre movimientos sospechosos en redes sociales y grupos de mensajería.

“Hemos visto como algunas personas que en grupos de WhatsApp están organizándose para provocar molestias y poner en riesgo la experiencia de otros fans durante el concierto. Iniciamos una revisión en estos grupos y comenzaremos a anular las entradas de esas personas”, señaló Merino en su cuenta de X.

El ejecutivo recalcó la diferencia entre ejercer derechos de reclamo y coordinar acciones que puedan derivar en situaciones peligrosas. “Organizarse para reclamar en Sernac, denunciar y molestarse por los cambios está bien, es un derecho legal. El incitar al odio, intentar organizar supuestas avalanchas y sobre todo intentar atentar contra otro fan o alguien de nuestro equipo, no es un derecho”, enfatizó.

Según explicó, las entradas vinculadas a conductas de riesgo serán anuladas y los montos devueltos a sus titulares. “Los tickets anulados por incitar el odio, organizar supuestas avalanchas que no lograrán, les vamos a devolver su dinero. Un mensaje para el grupo ‘Conversemos’ y ‘Reclamo Sernac’: El derecho a devolver y reclamar está bien, no así el intentar generar accidentes”, sostuvo el gerente.

El concierto, que marca uno de los regresos más esperados del año, se realizará bajo estrictas medidas de seguridad, mientras Bizarro continúa monitoreando posibles focos de desorden y buscando evitar situaciones que puedan afectar al público o al desarrollo del espectáculo.

