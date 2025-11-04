Bizarro aclara rumores de María José Quintanilla y el Festival de Viña del Mar: "No ha sostenido ninguna conversación con la artista"

La productora Bizarro salió al paso de los rumores que la señalaban como el obstáculo para que María José Quintanilla pudiera pisar la Quinta Vergara.

Según la periodista Paulina Rojas, en el programa Plan Perfecto, a pesar de las intenciones de la cantante por sumarse al Festival de Viña, la situación “está difícil” y no parece que la artista logre concretar su anhelada presentación.

“Tengo entendido que cerca de la productora es esto... al parecer es Bizarro el que no la tiene considerada, al igual que el año pasado”, aseguró la comunicadora.

Bajo este contexto, Quintanilla hace unos días señaló: “Yo siempre bajo la pelota al piso y eso no depende mucho de mí, el Festival de Viña tiene diversas personas que revisan eso en cuanto a producción, entonces ahí no tiene que ver mucho con mis deseos, más bien con la organización”.

LA RESPUESTA DE BIZARRO

A través de un comunicado, la productora del Festival de Viña del Mar, Bizarro, aclaró la situación.

“Bizarro Live declara que no ha sostenido ninguna conversación o negociación con la artista mencionada”, señalaron tajantemente.

“Los artistas que participan del Festival de Viña del Mar son sometidos a estudios de impacto en audiencias y venta de entradas para luego ser revisados y aprobados por las 3 entidades involucradas en la organización y promoción del certamen que son la Municipalidad de Viña del Mar, Megamedia y Bizarro“, agregaron.

